La Marine Recrute Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne, mardi 20 février 2024.

La Marine Recrute La Marine Nationale, c’est 80 métiers dans 12 domaines d’activité ! Mardi 20 février, 14h00 Châlons-en-Champagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-20T14:00:00+01:00 – 2024-02-20T15:00:00+01:00

Fin : 2024-02-20T14:00:00+01:00 – 2024-02-20T15:00:00+01:00

La Marine Nationale, c’est 80 métiers dans 12 domaines d’activité !

Elle recrute et forme chaque année plus de 4000 jeunes.

Afin de vous présenter les différentes possibilités de métiers et de formations qu’offre la Marine Nationale et d’être informés sur les besoins et le processus de recrutement, vous êtes invités à participer à ce webinaire animé par le service recrutement de Marine Nationale, secteur Grand Est .

Conférence Découverte secteur / métier