La marginalité, la différence, l'underground Musée de Bretagne Rennes, dimanche 24 mars 2024.

La marginalité, la différence, l’underground Événement des Champs Libres Dimanche 24 mars, 17h30 Musée de Bretagne

Underground… ce que trois artistes issus des danses hip hop ont à dire à partir de leurs parcours autodidactes et de leur exposition à une scène mainstream. Ces danses sont largement partagées mais quelle est leur place dans les institutions ? Un échange entre Kaê Brown Carvalho et Mounia Nassangar, danseur·se et chorégraphe, modéré par Linda Hayford, danseuse et chorégraphe, membre du collectif FAIR-E à la direction du CCN de Rennes et de Bretagne.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Musée de Bretagne

nosfuturs