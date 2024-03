La marginalité, la différence, l’underground Musée de Bretagne Rennes, dimanche 24 mars 2024.

Événement des Champs Libres Dimanche 24 mars, 17h30 1

Du 2024-03-24 17:30 au 2024-03-24 18:15.

Underground… ce que trois artistes issus des danses hip hop ont à dire à partir de leurs parcours autodidactes et de leur exposition à une scène mainstream. Ces danses sont largement partagées mais quelle est leur place dans les institutions ? Un échange entre Kaê Brown Carvalho et Mounia Nassangar, danseur·se et chorégraphe, modéré par Linda Hayford, danseuse et chorégraphe, membre du collectif FAIR-E à la direction du CCN de Rennes et de Bretagne.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine