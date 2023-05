Camp « Eté » 2023 La Margeride, Centre d’hébergement et d’activités Saugues Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saugues Camp « Eté » 2023 La Margeride, Centre d’hébergement et d’activités, 27 juillet 2023, Saugues. Camp « Eté » 2023 27 juillet – 1 août La Margeride, Centre d’hébergement et d’activités 285€ 37ème Séjour organisé par la Communauté de Communes Val de l’Indre-Brenne.

Organisé dans le cadre des « Sports & Loisirs » pour les jeunes de 12 à 17 ans.

Du 27 juillet au 1er août à Saugues (Haute-Loire).

Hébergement en pension complète en gîte. Transport en car.

Sur place, découverte d’activités sportives de pleine nature :

Rafting, Canoë, Canyoning et Via-Ferrata.

En plus de la découverte de ces activitéés sportives, nous allons, pour la 4ème année consécutive profiter du dispositif « Colos Apprenantes » pour proposer aux jeunes des modules instructifs qui seront en lien avec l’histoire de la bête du Gevaudan.

Exprimer ses idées : Débats et réflexion autour des rumeurs et des légendes.

Orientation : « Sur les traces de la bête ». Lecture de carte, mettre en place un itinéraire.

Appréhender les réseaux sociaux : « Imaginons les réseaux au temps de la bête ». En lien avec « Les Promeneurs du Net ». La Margeride, Centre d’hébergement et d’activités 8 Rue des Tours Neuves, 43170 Saugues Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.celvib.wordpress.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0630528683 »}, {« type »: « email », « value »: « s.coirard@valdelindrebrenne.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

