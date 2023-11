Vernissage de l’exposition « Chant éloigné » de Myriam Pruvot La Maréchalerie Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Vernissage de l’exposition « Chant éloigné » de Myriam Pruvot La Maréchalerie Versailles, 25 janvier 2024, Versailles. Vernissage de l’exposition « Chant éloigné » de Myriam Pruvot Jeudi 25 janvier 2024, 18h00 La Maréchalerie Entrée libre et gratuite. La Maréchalerie – centre d’art contemporain de l’ÉNSA Versailles a le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition « Chant éloigné » de Myriam Pruvot.

Myriam Pruvot | www.myriampruvot.com

Exposition « Chant éloigné » de Myriam Pruvot Vernissage :

Le jeudi 25 janvier 2024 de 18h à 21h

Navette A/R au départ de Paris (Place de la Concorde) à 18h

Inscriptions : lamarechalerie@versailles.archi.fr

Exposition :

Du 26.01 au 31.03.2024

Entrée libre.

La Maréchalerie 5, avenue de Sceaux – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 39 07 40 27 http://lamarechalerie.versailles.archi.fr/index.php

Crée en 2004, La Maréchalerie est le centre d'art contemporain de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles. Situé dans l'ancienne Maréchalerie des Petites Ecuries du chateau de Versailles, le centre d'art offre un espace d'exposition aux caractéristiques architecturales exceptionnelles.

« Antenae » Myriam Pruvot. Film still. © Myriam Pruvot.

