Exposition Matar, Matar, Matar. de Chedly Atallah 17 mai – 9 juillet La Maréchalerie Entrée libre.

L’artiste se livre à une enquête artistique au cours de laquelle histoires de vie, passé et actualités s’entrecroisent. L’eau pour métaphore du souvenir, l’artiste revisite la mémoire familiale et l’histoire de Montauzan en Tunisie, son architecture coloniale disparue et les marques laissées par les guerres. Entre antériorité et postérité, œuvres sculpturales et filmiques content l’histoire d’une ville déluge émergeant des récits du poète Chadli Atallah, aïeul homonyme de l’artiste.

Né en 1991 à Tunis, Chedly Atallah est artiste, architecte et scénographe. Il vit et travaille entre la France et la Tunisie. Après des études en architecture à Tunis puis à Paris (ENSAPLV), il intègre les Beaux-Arts de Paris (ENSBA).

Une exposition soutenue par le projet Mondes Nouveaux.

Pour réserver des visites groupées (1h, 50 €) et/ou suivies d’ateliers d’expérimentations plastique (visite et atelier : 2h, 100 €) :

La Maréchalerie 5, avenue de Sceaux – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 39 07 40 27 http://lamarechalerie.versailles.archi.fr/index.php [{« type »: « email », « value »: « lamarechalerie@versailles.archi.fr »}] Crée en 2004, La Maréchalerie est le centre d’art contemporain de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles. Situé dans l’ancienne Maréchalerie des Petites Ecuries du chateau de Versailles, le centre d’art offre un espace d’exposition aux caractéristiques architecturales exceptionnelles.

2023-05-17T14:00:00+02:00 – 2023-05-17T18:00:00+02:00

2023-07-09T14:00:00+02:00 – 2023-07-09T19:00:00+02:00

© Scan, détail. 2023. Carte Postale – 52 – Kairouan – Le bassin des aghlabides (IXème siècle) Éditions TANIT