Exposition « Chant éloigné » de Myriam Pruvot L’artiste vient questionner la nature de ce lieu d’histoire qu’est La Maréchalerie et la subsistance des « voix » qu’elle renferme à travers les siècles. 26 janvier – 31 mars La Maréchalerie, Centre d’art contemporain Entrée libre pour les visiteurs individuels / visites commentées et ateliers payants sur réservation.

Début : 2024-01-26T14:00:00+01:00 – 2024-01-26T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-31T14:00:00+02:00 – 2024-03-31T19:00:00+02:00

Anne-Laure Chamboissier, historienne de l’art et curatrice, mène une réflexion sur la question du son et de la musique dans son rapport transversal avec les arts visuels, l’architecture ainsi que la littérature. Sensible à la manière dont s’inscrit la proposition d’un artiste dans un contexte donné, son choix s’est porté sur l’artiste Myriam Pruvot.

Myriam Pruvot est une artiste vocale multidisciplinaire. Son travail s’étend entre installation, performance, art sonore, improvisation, poésie, chant et composition musicale.Avec Chant éloigné, l’artiste souhaite questionner la nature de ce lieu d’histoire qu’est La Maréchalerie et la subsistance des « voix » qu’elle renferme à travers les siècles. L’acoustique du lieu comme résonateur de ce patrimoine invisible, devient espace d’écoute de multiples récits pour le visiteur.

Entrée libre.

Sur réservation : Visite commentée : 1h 50 € / Visite et atelier d’expérimentation : 2h 100 €

La Maréchalerie, Centre d'art contemporain 5, Avenue de Sceaux, BP674//78006 Versailles Cedex Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France

« Antenae. » Myriam Pruvot. Film still. © Myriam Pruvot.