La Maréchalerie, Centre d'art contemporain Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Rencontre autour de l’exposition « – Du béton, de l’acier et de la viande. » en présence de Nicolas Daubanes La Maréchalerie, Centre d’art contemporain Versailles 2023-12-12 2023-12-12 was last modified: by Rencontre autour de l’exposition « – Du béton, de l’acier et de la viande. » en présence de Nicolas Daubanes La Maréchalerie, Centre d’art contemporain Versailles 12 décembre 2023