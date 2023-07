Balade botanique à la découverte des plantes sauvages La Maréchale Saint-Seurin-de-Cadourne, 25 juillet 2023, Saint-Seurin-de-Cadourne.

Saint-Seurin-de-Cadourne,Gironde

Balade botanique à la découverte des plantes sauvages.

Pendant 3 heures, nous allonsnous balader et découvrir les plantes sauvages et les arbres qui croiseront notre route. Vous apprendrez les critères de reconnaissances et les utilisations (médicinales, culinaires, tinctoriales, cosmétiques…), des idées de recettes et d’utilisation au quotidien.

Prévoir : une bouteille d’eau, des vêtements et chaussures adaptés à la marche et la météo, un carnet de notes et stylo et si vous le souhaitez, de quoi faire un herbier..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 12:00:00. EUR.

La Maréchale

Saint-Seurin-de-Cadourne 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Botanical walk to discover wild plants.

For 3 hours, we’ll take a stroll and discover the wild plants and trees that cross our path. You’ll learn how to recognize and use them (medicinal, culinary, dyeing, cosmetics…), and get ideas for recipes and everyday uses.

Don’t forget: a bottle of water, clothes and shoes suitable for walking and the weather, a notebook and pen, and if you wish, a herbarium.

Un paseo botánico para descubrir plantas silvestres.

Durante 3 horas, daremos un paseo y descubriremos las plantas y árboles silvestres que se crucen en nuestro camino. Aprenderás a reconocerlas y utilizarlas (medicinales, culinarias, tintóreas, cosméticas…), y obtendrás ideas para recetas y usos cotidianos.

No olvides: una botella de agua, ropa y calzado adecuados para caminar y para la climatología, un cuaderno y un bolígrafo y, si lo deseas, un herbario.

Botanischer Spaziergang zur Entdeckung von Wildpflanzen.

Drei Stunden lang werden wir spazieren gehen und die wilden Pflanzen und Bäume entdecken, die unseren Weg kreuzen. Sie lernen die Erkennungsmerkmale und Verwendungsmöglichkeiten kennen (medizinisch, kulinarisch, färbend, kosmetisch…) und erhalten Ideen für Rezepte und die Verwendung im Alltag.

Mitzubringen sind: eine Flasche Wasser, wetter- und wandergerechte Kleidung und Schuhe, ein Notizbuch und ein Stift und, wenn Sie möchten, etwas zum Anlegen eines Herbariums.

