Représentation Théâtrale – Le Goût des Ogres La mare près de la mairie Saint-Germain-de-Fresney, 12 juillet 2023, Saint-Germain-de-Fresney.

Représentation Théâtrale – Le Goût des Ogres Mercredi 12 juillet, 17h00 La mare près de la mairie Gratuit grâce au soutien de l’Eté culturel et la complicité des communes.

La Compagnie File en scène organise un programme d’Eté : En Route ! mêlant spectacles et ateliers. Retrouvez la programmation complète sur le site de la compagnie :

https://www.filenscene.org/project/en-route/

Ici avec la complicité de la commune de Saint-Germain-Fresney, vous êtes conviés à la réprésentation du spectacle Le Goût Des Ogres.

Spectacle Tout Public / Théâtre et musique

Durée 45min

Ce spectacle c’est la rencontre entre deux mondes que tout oppose, il apporte un autre regard sur des préjugés établis entre le clown et l’opéra, entre la flûte à bec et la musique… C’est une histoire écrite par un clown qui aime jouer avec ses émotions, et qui n’a pas bien conscience des codes du théâtre. Alors, lorsque sa musicienne arrive sur scène, elle prend peur ! La peur justement… fait partie intégrante du développement, elle est en quelque sorte un passage obligé. En ouvrant les portes de l’imaginaire, on peut ainsi aider l’enfant à vaincre ses peurs, à les dépasser pour lui apprendre à avoir confiance en lui, en l’autre et en ses aptitudes.

La mare près de la mairie 7, Rue de la liberté, 27220 Saint-Germain-de-Fresney 27220 Eure Normandie 0612897435 https://www.filenscene.org/project/en-route/ [{« type »: « phone », « value »: « 0612897435 »}] [{« link »: « https://www.filenscene.org/project/en-route/ »}] Gratuit grâce au soutien de l’Eté culturel et la complicité des communes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T17:00:00+02:00 – 2023-07-12T18:00:00+02:00

2023-07-12T17:00:00+02:00 – 2023-07-12T18:00:00+02:00

©CieFileEnScene/Cie CaVaAller