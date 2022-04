La Mare Pérot en fête Saint-Martin-le-Bouillant, 23 avril 2022, Saint-Martin-le-Bouillant.

La Mare Pérot en fête Saint-Martin-le-Bouillant

2022-04-23 – 2022-04-24

Saint-Martin-le-Bouillant Manche Saint-Martin-le-Bouillant

Portes ouvertes à la ferme La Mare Pérot. Elevage de bovins et de porcs.

Programme :

– Samedi 23 avril > Visite de la ferme et jeux pour enfants dès 14h, apéro-concert dès 19h

– Dimanche 24 avril > Visite de la ferme et jeux pour enfants de 11h à 18h

Buvette et rôtisserie sur place. Infos : 06 71 12 47 42

+33 6 71 12 47 42

Saint-Martin-le-Bouillant

dernière mise à jour : 2022-04-17 par