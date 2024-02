« La Mare où (l’on) se mire », Chiendent + « Asthma Furiosa », Samantha Lopez | Itinérances 2024 Jardin de l’Espace Culturel Nuaillé, dimanche 30 juin 2024.

« La Mare où (l’on) se mire », Chiendent + « Asthma Furiosa », Samantha Lopez | Itinérances 2024 « La mare où (l’on) se mire » est une adaptation du « Vilain petit canard ». Dans « Asthma Furiosa », la trapéziste et chanteuse Samantha Lopez confie avec son corps et sa voix son impossibilité à respirer. Dimanche 30 juin, 16h00 Jardin de l’Espace Culturel Payant, sur inscription

Début : 2024-06-30T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-30T17:10:00+02:00

THÉÂTRE DE RUE + ARTS DU CIRQUE

La Mare où (l’on) se mire, Chiendent :

Norbert va monter un opéra inspiré du Vilain petit canard d’Andersen, mais avec un point de vue résolument moderne. Il sera prêt pour dans deux ans. En attendant, il fait un tour de France pour présenter une maquette, accompagné par des canards qui lui donnent la réplique… Une adaptation drôle et décalée du célèbre conte : du pur bonheur pour tous les âges !

Asthma Furiosa, Samantha Lopez :

Dans Asthma Furiosa, la trapéziste et chanteuse Samantha Lopez nous confie avec son corps et sa voix son impossibilité à respirer, comme des millions d’autres asthmatiques. Et nous relie à l’universalité de la respiration. Alors qu’asthmatique depuis l’enfance, elle a développé une pratique artistique très physique, comme une façon de repousser les limites de ses poumons qui, bien souvent, peinent à l’approvisionner en oxygène. Son corps suspendu qui apostrophe la vie en chantant, c’est l’histoire d’une résistance nécessaire. C’est une bulle au bord du vide, partagée avec le public dans une grande proximité. Une invitation poétique à retrouver son souffle, en douceur.

Arts du cirque + Théâtre de rue

Dimanche 30/06 | 16h

Jardin de l’Espace culturel de la Boissonnière, Nuaillé

Dès 6 ans

De 3 € à 8 € (pour connaître le détail des tarifs, rendez-vous sur notre site Internet)

À l’accueil/billetterie du Jardin de Verre

Par téléphone au 02 41 65 13 58

Sur le site Internet : https://www.jardindeverre.fr

Sur place, 30 minutes avant le début du spectacle

Ce spectacle est organisé dans le cadre de la saison culturelle « Itinérances » de Cholet Agglomération avec la commune de Nuaillé. Sans plus attendre, parcourez le programme de la saison culturelle pour découvrir les autres propositions culturelles du Jardin de Verre, des Musées de Cholet, de la Ludothèque, du Conservatoire du Choletais et de l’École d’Arts du Choletais : https://www.cholet.fr/dossiers/dossier_5540_itinerances.html

© Edwige Pluchart-Maury