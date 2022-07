La Mare où [l’]on se mire, 5 août 2022, .

La Mare où [l’]on se mire



2022-08-05 – 2022-08-05

Dans le cadre de la journée famille d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Chiendent Théâtre propose un opéra fantastique.

« Je vais monter un opéra, il sera prêt pour dans deux ans. En attendant, je me suis dit, que ce serait bien de faire un tour de France pour présenter une maquette de mon futur opéra, comme ça quand dans deux ans vous viendrez le voir, on sera plus ensemble. Pour mon 1er opéra, je me suis inspiré du Vilain petit canard d’Andersen, mais avec un point de vue résolument moderne, je ne vous en dis pas plus. Je suis accompagné par des canards qui me donnent la réplique pour comprendre, pas à pas, tout le déroulé dramatique et sensible de mon opéra. »

Crédit photo : Sandrine DE PAS

Dans le cadre de la journée famille d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Chiendent Théâtre propose un opéra fantastique.

« Je vais monter un opéra, il sera prêt pour dans deux ans. En attendant, je me suis dit,…

Dans le cadre de la journée famille d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Chiendent Théâtre propose un opéra fantastique.

« Je vais monter un opéra, il sera prêt pour dans deux ans. En attendant, je me suis dit, que ce serait bien de faire un tour de France pour présenter une maquette de mon futur opéra, comme ça quand dans deux ans vous viendrez le voir, on sera plus ensemble. Pour mon 1er opéra, je me suis inspiré du Vilain petit canard d’Andersen, mais avec un point de vue résolument moderne, je ne vous en dis pas plus. Je suis accompagné par des canards qui me donnent la réplique pour comprendre, pas à pas, tout le déroulé dramatique et sensible de mon opéra. »

Crédit photo : Sandrine DE PAS

dernière mise à jour : 2022-06-27 par