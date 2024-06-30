LA MARE OÙ (L’) ON SE MIRE & FURIOSA ITINÉRANCES NUAILLÉ Nuaillé
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LA MARE OÙ (L’) ON SE MIRE & FURIOSA ITINÉRANCES NUAILLÉ Nuaillé, dimanche 30 juin 2024.
LA MARE OÙ (L’) ON SE MIRE & FURIOSA ITINÉRANCES NUAILLÉ Nuaillé Maine-et-Loire
Théâtre de rue & arts du cirque par La mare où (l’on) se mire & Furiosa 8 8 EUR.
Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-06-30 16:00:00
fin : 2024-06-30 17:10:00
9 rue Germaine de Terves
Nuaillé 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire billetterie@jardindeverre.fr
L’événement LA MARE OÙ (L’) ON SE MIRE & FURIOSA ITINÉRANCES NUAILLÉ Nuaillé a été mis à jour le 2024-03-10 par eSPRIT Pays de la Loire