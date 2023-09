La mare et ses habitants à la loupe Maison Paris Nature Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris La mare et ses habitants à la loupe Maison Paris Nature Paris, 6 octobre 2023, Paris. Le vendredi 06 octobre 2023

de 14h00 à 15h30

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

[Atelier] Venez découvrir le fonctionnement d’une mare au cours d’un atelier d’observation de la petite faune aquatique. Le prélèvement momentané de quelques-uns de ses habitants permettra leur observation en salle. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 2 du Parc Floral de Paris. Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://formulaires.paris.fr/formulaires/2720?deco=brand

10 06 planorbe cornée2 (Planorbarius corneus) 10 06 planorbe cornée2 (Planorbarius corneus) Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Maison Paris Nature Adresse Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Maison Paris Nature Paris latitude longitude 48.8395051711396,2.44177694913248

Maison Paris Nature Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/