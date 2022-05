La Mare de Sergent lotissement champs Grillé Le Moule Catégorie d’évènement: Le Moule

La Mare de Sergent lotissement champs Grillé, 4 juin 2022, Le Moule. La Mare de Sergent

lotissement champs Grillé, le samedi 4 juin à 09:00

**L’association APAGE et ARC3** **Samedi : 09h00 à 14h00** **Atelier du Service Patrimoine** **Animations** **Présentation des espèces** **Projet d’aménagement** La mare de Sergent est située dans un quartier prioritaire du dispositif contrat de ville. Au milieu de plusieurs lotissements, cette mare est un tampon de verdure très menacé par l’urbanisation grandissante et les actes d’incivilités La mare de Sergent est située dans un quartier prioritaire du dispositif contrat de ville. lotissement champs Grillé 97160 le Moule Le Moule

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T14:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Le Moule Autres Lieu lotissement champs Grillé Adresse 97160 le Moule Ville Le Moule lieuville lotissement champs Grillé Le Moule

