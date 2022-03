LA MARE À LA LOUPE Saint-Rémy-du-Val, 13 avril 2022, Saint-Rémy-du-Val.

LA MARE À LA LOUPE Saint-Rémy-du-Val

2022-04-13 – 2022-04-13

Saint-Rémy-du-Val Sarthe Saint-Rémy-du-Val

L’arrivée du printemps et des beaux jours annoncent le réveil et la reproduction de nombreuses espèces aquatiques. Venez découvrir les amphibiens et les insectes aquatiques des mares à Saint-Rémy-du-Val : de nombreuses espèces aux modes de vie et aux histoires fascinantes.

La mare à la loupe

espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr +33 2 33 81 13 33 http://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/

L’arrivée du printemps et des beaux jours annoncent le réveil et la reproduction de nombreuses espèces aquatiques. Venez découvrir les amphibiens et les insectes aquatiques des mares à Saint-Rémy-du-Val : de nombreuses espèces aux modes de vie et aux histoires fascinantes.

Saint-Rémy-du-Val

dernière mise à jour : 2022-03-14 par