2022-04-12 08:30:00 – 2022-04-12 12:00:00

Tergnier Aisne Tergnier 0 0 0 Rendez-vous pour les traditionnelles mardinales du CAUE de l’Aisne, avec pour thème ce mardi 12 avril de 8h30 à 12h00 à la médiathèque de Tergnier : La ville au cinéma (ciné-visite) – Le cinéma, outil de sensibilisation au cadre de vie ? Au programme : la projection du film « L’arbre, le maire et la médiathèque » au cinéma Casino, suivie de la visite de la médiathèque L’oiseau « Lire ». Cette matinée est gratuite, ouverte à tous sur inscription au CAUE de l’Aisne

