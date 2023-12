Stage de Noël – Cinéma d’animation La Marchoise Gençay, 3 janvier 2024, Gençay.

Gençay Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 10:00:00

fin : 2024-01-04 17:00:00

Pour les 9 ans et plus.

Pratique du cinéma d’animation (de l’écriture au tournage).

Pause de 12h à 14h mais possibilité d’apporter son repas.

10€ – Gratuit pour les adhérents.

Sur inscription..

La Marchoise Route de Civray

Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou