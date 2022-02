La Marche solidaire Joué-lès-Tours, 3 avril 2022, Joué-lès-Tours.

La Marche solidaire Joué-lès-Tours

2022-04-03 08:30:00 08:30:00 – 2022-04-03 12:30:00 12:30:00

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

L’Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales d’Indre-et-Loire organise une marche ouverte à tous et propose un parcours facile d’accès et fluide pour ouvrir la marche aux participants Handisports et leurs accompagnants. Les trois parcours au programme sont ouverts au plus grand nombre. Les objectifs de cette marche sont le partage d’un moment de convivialité et de solidarité grâce aux valeurs du sport et le reversement des bénéfices à la Maison d’Accueil Spécialisée « les Haies Vives » de Joué-Lès-Tours (établissement de l’Adapei d’Indre-et-Loire) afin d’améliorer le quotidien des résidents.

+33 7 85 59 38 45

Jocelyne Gatien

Joué-lès-Tours

