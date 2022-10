La marche rose Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Plougasnou Dans le cadre de l’Octobre Rose (Lutte contre le cancer du sein), le Conseil Municipal des Jeunes de Plougasnou organise dimanche 16 octobre, la « Marche rose ».

Rendez-vous à la salle Omnisports de Plougasnou à 14h, impasse Pierre de Coubertin pour une randonnée de 6 ou 9 km.

Tenue rose conseillée !! Divers animations et ateliers ouverts à tous y sont proposées :

– Tennis de table

– Maquillage

– Tir à l’arc

– Chants

– Danses bretonnes

– Les Ac’Chros Crêpes et boissons sur place / Participation libre / Les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer. +33 2 98 67 30 06 http://www.facebook.com/mairiedeplougasnou Salle omnisports Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou

