La Marche Rose 2021-10-10 – 2021-10-10 Halte Nautique Au village

Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne Départ à 9h :

– De la Halte Nautique de Meilhan en direction Fourques-sur-Garonne par la Voie Verte.

– Avec visite patrimoniale le long du Canal.

– 10h30 : Pause café à l’écluse de Marcellus (Bernès).

– 11h30 : Apéro rose à la halte nautique de Meilhan.

– Bateau navette gratuit de l’écluse des Gravières aux Bernès.

– Participation Libre

– Ouvert à Tous.

