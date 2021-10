Fourques-sur-Garonne Fourques-sur-Garonne Fourques-sur-Garonne, Lot-et-Garonne La Marche Rose Fourques-sur-Garonne Fourques-sur-Garonne Catégories d’évènement: Fourques-sur-Garonne

Lot-et-Garonne

La Marche Rose Fourques-sur-Garonne, 10 octobre 2021, Fourques-sur-Garonne. La Marche Rose 2021-10-10 – 2021-10-10 Pont des Sables Base Nautique

Fourques-sur-Garonne Lot-et-Garonne La Marche Rose de la Base Nautique de Pont des Sables vers Meilhan-sur-Garonne:

– Départ à 9h de la Base Nautique de Pont des Sables.

– 10h30 : Pause Café à l’Ecluse de Marcellus (Bernès).

– 11h30 : Apéro Rose à la Halte Nautique de Meilhan.

– Bateau navette gratuit de l’écluse de l’Avance aux Bernès.

– Participation libre.

– Tenue rose souhaitée.

