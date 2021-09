Béziers Béziers Béziers, Hérault LA MARCHE ROSE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

LA MARCHE ROSE 2021-10-03 13:00:00 13:00:00 – 2021-10-03

Béziers Hérault EUR 12 20 Première Marche Rose organisée par Bélise Institut du Sein Ouest Languedoc.

Cette marche rose a pour but d’unir nos forces contre le cancer du sein en partenariat avec Bouge Ta Boite !

Inscriptions par téléphone. +33 6 44 12 90 00 Première Marche Rose organisée par Bélise Institut du Sein Ouest Languedoc.

Cette marche rose a pour but d’unir nos forces contre le cancer du sein en partenariat avec Bouge Ta Boite !

Inscriptions par téléphone.

