La marche pour l’eau : De Saint André Treize Voies à Vieillevigne

ST ANDRE TREIZE VOIES, le samedi 7 mai à 09:00

LA MARCHE POUR L’EAU ——————– ### Des randonnées animées sur le thème de l’eau Prenez part à la 1e étape d’une randonnée partant de la source de la rivière Ognon à son exutoire ! En compagnie de plusieurs intervenants, venez profiter d’une balade riche en découvertes ! Découvrez lors de randonnées pédestres animées, la vie de l’eau sur notre territoire, en suivant un cours d’eau depuis sa source jusqu’à son embouchure. Découverte du fonctionnement des zones humides, histoire des cours d’eau, enjeux de la gestion de la ressource en eau, acteurs associés, adduction en eau potable, biodiversité, agriculture, urbanisation, assainissement, etc. Un objectif sportif, touristique, culturel, ludique et bien sûr de sensibilisation à l’eau et à notre environnement. Au fil de l’eau, découvrez les particularités du paysage et du patrimoine qui jalonnent ces sentiers grâce à l’intervention d’experts qui vous raconteront l’histoire de ces paysages et les enjeux autour de ce thème . _Ce projet regroupe une grande diversité d’associations de randonneurs et de patrimoine, ainsi que de nombreuses collectivités locales !_ Réservez vos dates en 2022 ————————– ### Deux Marches pour l’eau organisées par le CPIE Logne et Grand-Lieu * **Samedi 7 mai | 9h30-12h30 : La marche pour l’eau : De Saint André Treize Voies à Vieillevigne :** Prenez part à la première étape d’une randonnée partant de la source de la rivière Ognon à son exutoire ! En compagnie d’un animateur nature et de plusieurs intervenants, venez profiter d’une balade riche en découvertes ! * **Samedi 18 juin | 9h30-12h30 : La Marche pour l’eau : Du Bignon à Pont Saint Martin** : Venez randonner avec nous pour cette 3ème étape de la Marche pour l’Eau de 6 km au départ du Bignon. Au fil de l’eau, découvrez les enjeux liés aux continuités écologiques de l’Ognon. Des experts interviendront pour présenter les enjeux autour de ce thème…

Inscription gratuite et obligatoire sur l’agenda en ligne du CPIE

CPIE Logne et Grand Lieu – Pays de la Loire Grandeur Nature

