La marche pour l'eau 2022

Vendée

le samedi 7 mai 2022

le pay, le samedi 7 mai à 09:30

La Marche pour l’Eau c’est quatre circuits de randonnée pédestre au fil de la l’Ognon qui permettent de sensibiliser aux enjeux de la préservation de l’eau. Venez découvrir la vie de l’eau sur notre territoire, en suivant l’Ognon depuis sa source jusqu’au Lac de Grand Lieu. C’est une randonnée d’environ 7,5 km entre Montréverd (le Pay) et Vieillevigne (parking de la salle Trianon) sur le thème « Tête de bassin versant et usages de l’eau».

Gratuit –Réservation obligatoire. Attention nombre de places limitées

