Dans le cadre du Printemps de l'Environnement et du Plan Climat, le Pays de Sources et Vallées participe à une Marche pour le Climat à l'initiative d'une délégation néerlandaise qui souhaite faire inscrire, symboliquement, la Terre/planète au patrimoine mondial de l'UNESCO (https://wheelbarrow-walk.com/en/). Cette marche de 434 km depuis Varik aux Pays-Bas jusqu'au siège de l'UNESCO à Paris traversera notre territoire les 24 et 25 mai prochains. Nous en profitons pour inviter ceux qui le souhaitent à faire un bout de chemin avec eux avec plusieurs départs proposés (voir affiche ci-joint) et des animations sur les enjeux climatiques aux départs de Guiscard, Noyon et Ribécourt.

