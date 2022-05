La marche Gourmande Oison Oison Catégories d’évènement: Loiret

Oison Loiret Oison Samedi 14 mai, participer à la marche gourmande organisée par le comité des fêtes d’Aschères-le-Marché.

Le départ s’effectuera depuis la Halle du marché entre 17h30 et 19h15. Au programme :

1 seul circuit de 12 km avec 4 étapes : apéritifs, entrées, plat et formage, dessert et café. Inscription obligatoire avant le 7mai. Samedi 14 mai, participer à la marche gourmande organisée par le comité des fêtes d’Aschères-le-Marché cdf.ascheres@laposte.net +33 9 75 38 50 92 http://comite-des-fetes-ascheres.e-monsite.com/ Samedi 14 mai, participer à la marche gourmande organisée par le comité des fêtes d’Aschères-le-Marché.

