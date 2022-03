La Marche gourmande Beignon, 7 mai 2022, Beignon.

La Marche gourmande Beignon

2022-05-07 – 2022-05-07

Beignon Morbihan Beignon

Marche à la découverte de La Vallée de l’Aff. 2 circuits: circuit de 9km / circuit de 12km. Départ entre 16h45 et 18h30.

Inscription obligatoire jusqu’au 23/04 (places limitées).

Inscription par mail: marche.beignon@gmail.com ou par SMS au 06 17 29 25 95

Possibilité de s’inscrire sur le site sécurisé hello asso. La réception du règlement validera l’inscription.

Menu: apéritif, tartines, galette saucisse, tarte aux pommes ou far breton, café.

Animation organisée par l’APEL école Ste Marie Beignon.

marche.beignon@gmail.com +33 6 17 29 25 95

Beignon

