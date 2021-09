Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan La Marche en Rose Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

La Marche en Rose Saint-Lary-Soulan, 3 octobre 2021, Saint-Lary-Soulan. La Marche en Rose 2021-10-03 09:30:00 09:30:00 – 2021-10-03 SAINT-LARY-SOULAN Office de Tourisme

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan Info et réservation 06 08 92 91 68 ou 06 77 29 04 33.

Nombre de places limité en raison du Covid – port du masque obligatoire au départ et à l’arrivée. Marche de 8 km – dress code : Rose

Inscription 10 € – dont 5 € seront reversés à l’association Ruban Rose (cabcer du sein).

Départ devant l’Office de Tourisme +33 5 62 39 50 81 Info et réservation 06 08 92 91 68 ou 06 77 29 04 33.

