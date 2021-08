La Marche du Sel Jai Jagat 2021 Poligny, 25 août 2021, Poligny.

La Marche du Sel Jai Jagat 2021 2021-08-25 – 2021-08-28

Poligny Jura

10 10 EUR Pour les Objectifs du développement durable

du 25 au 28 août 2021

Cette marche s’inscrit dans un programme de dix ans « Jai Jagat 2021-2030 », campagne mondiale pour la justice et la paix enracinée dans la pensée et la pratique de Gandhi pour la défense des « sans terre » en Inde.

Mercredi 25 août : Accueil à Poligny

Soirée : Au cinéma Ciné Comté : « Made in Bangladesh »

Jeudi 26 août : Étape 1, Poligny-Arbois (12 km)

Soirée, conférence-débat : « Vaincre la pauvreté », Denis Clerc, économiste, fondateur de la revue Alternatives économiques.

Vendredi 27 août : Étape 2, Arbois-Salins les Bains (16 km)

Visite des Salines de Salins les Bains. Soirée : Visio conférence avec des partenaires togolais, sénégalais, burkinabés.

Samedi 28 août : Étape 3, Salins les Bains-La saline d’Arc-et-Senans (22 km)

16 h : Accueil à la Saline Royale. Visite de la Saline

18 h : Apogée : Concert de Jordi Savall, Symphonie inachevée de Schubert et IXème symphonie de Beethoven avec 200 choristes régionaux.

Informations pratiques

Il n’est pas obligatoire de faire toute la marche. On peut s’inscrire uniquement à la dernière journée Arc et Senans.

La Marche peut être rejointe à n’importe quelle étape du parcours

TARIFS : Inscription obligatoire : 30 € pour les personnes imposées, 10 € pour les autres. Elle comprend l’adhésion à Peuples Solidaires et l’assurance.

Ajouter : Participation aux frais journaliers : Coût estimatif journalier : Restauration : 35 € et 6 € de camping. 10 € pour le concert de Jordi Savall le 28 août. (tarif spécial au lieu de 30 € ou 40 € la place)

Contact, Renseignements : 03 81 82 17 89, 06 83 44 70 23

En partenariat avec la Saline Royale d’Arc-et-Senans.

Organisateurs

La marche du sel est organisée par les associations Peuples Solidaires Jura et Peuples Solidaires Doubs, qui ont pour objet commun d’entreprendre toutes actions, en vue de :

– favoriser le développement solidaire des peuples,

– se former et informer sur les causes du mal développement,

– participer à l’éducation populaire au développement,

– soutenir les luttes pour les droits fondamentaux de l’Homme,

– créer des liens de solidarité avec des partenaires du sud.

+33 3 81 82 17 89 https://peuplessolidairesjura.org/La-marche-du-sel-Jai-Jagat

