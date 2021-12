Varenne-l'Arconce Varenne-l'Arconce Saône-et-Loire, Varenne-l'Arconce La marche du pavé charolais Varenne-l’Arconce Varenne-l'Arconce Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Varenne-l'Arconce

La marche du pavé charolais Varenne-l'Arconce, 5 juin 2022, Varenne-l'Arconce.

2022-06-05 – 2022-06-05

5-10-14-17-23 km. Une randonnée à travers les bocages du Brionnais, avec des ravitaillements sur les parcours (sauf le 5 km). Une fois arrivés, crêpes et cidres vous seront offerts. marc.gahagnon@nordnet.fr https://varenne-l-arconce.wixsite.com/joyeuxbrionnais

