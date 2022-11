La Marche du Pavé Charolais Varenne-l’Arconce Varenne-l'Arconce Catégories d’évènement: Sane-et-Loire

La Marche du Pavé Charolais

2023-06-04

Sane-et-Loire Varenne-l’Arconce 5-10-15-18-23 km. Randonnée à travers les bocages du Brionnais avec deux ravitaillements sur le parcours et crêpes et boissons à l’arrivée. marc.gahagnon@nordnet.fr https://varenne-l-arconce.wixsite.com/joyeuxbrionnais Varenne-l’Arconce

