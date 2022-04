LA MARCHE DU 1ER MAI Einville-au-Jard Einville-au-Jard Catégories d’évènement: 54370

Einville-au-Jard 54370 Einville-au-Jard 4 EUR La marche du 1er mai d’Einville-au-Jard est de retour pour sa 44e édition. Un millier de personnes sont attendues pour célébrer le retour des beaux jours.

Cette année les circuits feront 8,5, 14 et 20 kilomètres. Participation à un petit jeu pédagogique le long du parcours, avant de profiter de la buvette et de spectacles de danse et de musique à l’arrivée. Inscriptions sur place : 4€. Tarif : 2€ pour les moins de 18 ans. Gratuit pour les moins de 6 ans. +33 6 37 76 88 23 Foyer Rural Einville

