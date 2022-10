La marche des Rois Aix-en-Provence, 8 janvier 2023, Aix-en-Provence.

La marche des Rois

2023-01-08 – 2023-01-08

L’association Histoires d’Aix et de Provence organise la traditionnelle marche de rois. Un long cortège de santons costumés, petits anges, bergers, artisans de tous les métiers, paysans et leur animaux, précède les rois mages et leurs trois dromadaires.



A divers endroits de la ville, le cortège s’arrête et chante avec la foule les chants traditionnels de Noël des groupes folkloriques dansent. Dans la cathédrale, sous la présidence de Monseigneur l’Archevêque, les santons déposent leurs présents au nouveau-né dans sa crèche. Les rois mages viennent adorer l’enfant Jésus et lui offrir l’or, l’encens et la myrrhe, sur la marche de Turenne, accompagnés par les grandes orgues, l’Harmonie Municipale d’Aix en Provence et l’Académie du Tambourin.



● A 14h, Départ du cortège place de la Madeleine

puis rues Thiers et Tournefort

● A 14h1, Rassemblement statue du Roy René en haut

du cours Mirabeau puis descente du cours Mirabeau

● A 15h, Départ pour les rues Doumer, Aude et

Maréchal Foch

● A 15h25, Place de la Mairie – distribution de calissons

● A 16h, Cathédrale Saint Sauveur – célébration de la

marche des rois

Ce grand cortège a lieu tous les ans, le deuxième dimanche de janvier et ce depuis déjà un quart de siècle, à Aix-en-Provence

