du mercredi 18 mai au jeudi 19 mai à AGORA

Fruit de plusieurs ateliers artistiques, la pièce raconte l’histoire d’une marche qui tente de réunir tou-te-s les « oublié-e-s de l’histoire » sans discrimination, pour rappeler au monde l’importance des laissé-e-s pour compte dans le récit que les sociétés se font d’elles-mêmes. Au cœur de la déambulation, cette question : « Comment se positionner individuellement et collectivement sans se combattre les uns les autres ? ». Une question cruciale, notamment dans le territoire de cette Capitale européenne de la Culture, où les recompositions économiques, sociales et démographiques ont été majeures ces dernières décennies. **Représentation scolaire le 18/05 de 9:30 à 11:00** **Représentation tout public le 19/05 de 19:00 à 20:30**

Gratuit, sur réservation (lien ci-dessous)

Spectacle théâtral, musical, déambulatoire et partiellement immersif. AGORA 1 rue Saint Exupéry Russange Russange Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T09:30:00 2022-05-18T11:00:00;2022-05-19T19:00:00 2022-05-19T20:30:00

