Côtes-d’Armor Clowns Sans Frontières (CSF) agit pour le respect du droit à l’enfance. Fort de 30 ans d’expérience auprès des enfants et adultes vulnérables, CSF lance une action d’envergure nationale mobilisatrice et inclusive qui a pour objectif principal de présenter auprès du Bureau des Nations Unies à Genève son plaidoyer en faveur du droit à l’enfance. Ce projet se déroulera sous la forme d’une « marche des nez » au départ de cinq villes de France pour converger jusqu’à l’UNICEF à Paris, grand partenaire du projet, avant de se diriger vers le Bureau des Nations Unies à Genève. Ponctuée par 45 étapes, la marche rassemblera des évènements et des actions artistiques pour faire parler du droit à l’enfance. Nathalie TARLET de la Cie Vis Comica est engagée bénévolement depuis 2017 auprès de CSF, notamment en tant que directrice artistique sur des missions menées au Sénégal auprès des enfants des enfants des rues et en privation de liberté.

Elle est chargée d’organiser la Marche Des Nez pour la région Bretagne qui partira de Saint-Brieuc le 1er juin pour arriver à Rennes le 11. Un passage par Jugon-les-Lacs est prévu le 2 juin. C’est pourquoi Nathalie propose une rencontre pour vous faire découvrir plus précisément CSF et vous présenter ce projet collectif et citoyen. info@viscomica.org +33 7 70 53 52 23 https://clowns-sans-frontieres-france.org/ Quessoy

