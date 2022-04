La Marche des Gobbi : Balade Théâtralisée Buzancy Buzancy Catégorie d’évènement: Buzancy

Camping Buzancy Ardennes Buzancy Départ au Camping de Buzancy vers la ForêtLes 9 juillet et 17 août 202211h et 12h30 / 17h et 18h30« Y en a qui disent que ce sera une balade, y en a qui disent qu’y aura du spectacle, y en a qui disent que ce sera festif.Y en a même qui croive qu’on partagera un bon moment.Mais pour être sûr, y en a qui disent qu’y faudra aller voir .»Vous avez rendez-vous au camping de Buzancy pour une marche animée en direction de la forêt. Vous deviendrez à votre tour acteur des histoires et de la Marche des Gobbi !Vous pouvez prendre votre pique-nique pour manger après le spectacle.Possibilité de transport pour 2€ aller-retour pour les habitants de la Communauté de Communes de l’Argonne-Ardennaise. Réservation auprès du FJEPCS au 03 24 30 99 61 orga.bronca@gmail.com https://www.billetweb.fr/gobbi Camping Buzancy

