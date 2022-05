La marche des fiertés à Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: 02100

Saint-Quentin

La marche des fiertés à Saint-Quentin Saint-Quentin, 18 juin 2022, Saint-Quentin. La marche des fiertés à Saint-Quentin Saint-Quentin

2022-06-18 – 2022-06-18

Saint-Quentin 02100 Saint-Quentin L’Association Fièr.e.s et queer organise une marche des fiertés le samedi 18 juin à 14H30 place de l’Hôtel de ville. Une première dans l’Aisne !

Avec un petit village associatif. Parcours : Place de l’hôtel de ville – Place du 8 octobre – Bd Gambetta – Champs Élysées – Place de l’hôtel de ville. Renseignements : fieresetqueer@gmail.com

