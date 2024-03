La Marche des Fiertés à Bordeaux Dans la métropole Bordeaux, samedi 1 juin 2024.

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:30:00+02:00

Un événement grandeur nature

Le 1er juin 2024 marque le retour de la Marche des Fiertés à Bordeaux. Ce défilé géant rassemblant des milliers de personnes partira de Quinconces pour terminer à Rive Droite.

Au programme :

Des chars géants

De la musique et des dj set

De la food

De l’ambiance !

Une marche pour l’égalité

La Marche des Fiertés trouve son origine dans la Gay Pride, née après les événements de Stonewall (New York) en 1969. Au fil des années, le mouvement s’est amplifié et étendu à de nombreux pays, dont la France depuis 1981. La Marche des Fiertés est, depuis plus de 20 ans, un événement annuel majeur, à la fois revendicatif et festif.

Infos pratiques

Quand ? Le 1er juin 2024

Départ : Quinconces

Arrivée : Rive droite

