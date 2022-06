La marche des cornemuses Corbie Corbie Catégories d’évènement: Corbie

Deux-Sèvres

La marche des cornemuses Corbie, 2 juillet 2022, Corbie. La marche des cornemuses

Corbie Deux-Sèvres

2022-07-02 11:00:00 – 2022-07-03 18:30:00 Corbie

Deux-Sèvres Corbie A l’occasion du 104ème anniversaire de la bataille de Le Hamel, l’office de toursisme du Val de Somme vous propose un week-end festif et musical autour de la cornemuse ! Les représentations sont gratuites et accessibles librement, sans réservation. Samedi 2 juillet : – 11h : représentation au Mémorial de Le Hamel

– 12h30 : apéritif sur la place de la mairie de Le Hamel (offert par la commune)

– 15h : représentation à Villers-Bretonneux, sur la place de la mairie Dimanche 3 juillet :

– 17h : représentation sur le parvis de la mairie de Corbie Avec la participation de : Samarobriva Pipes & Drums

92 North Fox Pipe Band

Nesle District Pies & Drums A l’occasion du 104ème anniversaire de la bataille de Le Hamel, l’office de toursisme du Val de Somme vous propose un week-end festif et musical autour de la cornemuse ! Les représentations sont gratuites et accessibles librement, sans réservation. Samedi 2 juillet : – 11h : représentation au Mémorial de Le Hamel

– 12h30 : apéritif sur la place de la mairie de Le Hamel (offert par la commune)

– 15h : représentation à Villers-Bretonneux, sur la place de la mairie Dimanche 3 juillet :

– 17h : représentation sur le parvis de la mairie de Corbie Avec la participation de : Samarobriva Pipes & Drums

92 North Fox Pipe Band

Nesle District Pies & Drums officedetourisme@valdesomme.com +33 3 22 96 95 76 A l’occasion du 104ème anniversaire de la bataille de Le Hamel, l’office de toursisme du Val de Somme vous propose un week-end festif et musical autour de la cornemuse ! Les représentations sont gratuites et accessibles librement, sans réservation. Samedi 2 juillet : – 11h : représentation au Mémorial de Le Hamel

– 12h30 : apéritif sur la place de la mairie de Le Hamel (offert par la commune)

– 15h : représentation à Villers-Bretonneux, sur la place de la mairie Dimanche 3 juillet :

– 17h : représentation sur le parvis de la mairie de Corbie Avec la participation de : Samarobriva Pipes & Drums

92 North Fox Pipe Band

Nesle District Pies & Drums Office de Tourisme du Val de Somme

Corbie

dernière mise à jour : 2022-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Corbie, Deux-Sèvres Other Lieu Corbie Adresse Corbie Deux-Sèvres Ville Corbie lieuville Corbie Departement Deux-Sèvres

Corbie Corbie Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/corbie/

La marche des cornemuses Corbie 2022-07-02 was last modified: by La marche des cornemuses Corbie Corbie 2 juillet 2022 Corbie Deux-Sèvres

Corbie Deux-Sèvres