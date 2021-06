Puy-Saint-Martin Puy-Saint-Martin Drôme, PUY-SAINT-MARTIN La marche des conteurs Puy-Saint-Martin Puy-Saint-Martin Catégories d’évènement: Drôme

PUY-SAINT-MARTIN

La marche des conteurs 2021-07-09 17:00:00 17:00:00 – 2021-07-09 23:00:00 23:00:00

Puy-Saint-Martin Drôme Puy-Saint-Martin LE VENT SE LÈVE, IL FAUT TENTER DE VIVRE…. PAUL VALERY

Toute l’équipe de La Marche des conteurs affute ses chaussures et ses histoires !

La Marche aura lieu dans la Drôme du 5 au 10 juillet 2021. accueil@puysaintmartin.fr http://www.puysaintmartin.fr/ LE VENT SE LÈVE, IL FAUT TENTER DE VIVRE…. PAUL VALERY

