La Marche des Anges Auzouville-sur-Saâne, 15 avril 2022, Auzouville-sur-Saâne.

La Marche des Anges Auzouville-sur-Saâne

2022-04-15 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-17

Auzouville-sur-Saâne Seine-Maritime Auzouville-sur-Saâne

Les 15, 16 et 17 avril, les Associations Petit Ange – Ensemble contre la méningite et Kelailescore s’unissent pour relayer un événement planétaire et unique en France. Venez marcher en direct ou virtuellement pour soutenir la cause de ces associations sur 135 kilomètres au total !

Le départ sera donné le 15 avril à Notre-Dame de Gravenchon à 9h.

Vous avez le choix de la distance, de la mairie de départ, du jour et du nombre de kilomètres que vous parcourrez.

Vous ne pouvez pas marcher mais souhaitez participer à cet événement solidaire ? Vous pourrez aussi faire avancer Gérard, le marcheur virtuel sur une carte reprenant le parcours en répondant aux défis depuis la Page Facebook “Marche des Anges 2022” ! Tous les détails sur le programme de l’événement.

Sur le Terroir de Caux rendez-vous dès vendredi 15/04 à Auzouville-sur-Saâne à 19h puis le 16/04 dès 7h30. A Saint-Pierre-Bénouville à 8h30, Saint-Mards à 9h20, Belmesnil 10h, Criquetot-sur-Longueville 10h30, Longueville-sur-Scie 11h20, Sainte-Foy 11h40, et Torcy-le-Grand 12h25.

+33 6 22 14 68 57

dernière mise à jour : 2022-03-25 par Office de Tourisme Terroir de Caux