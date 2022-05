La marche de Villeneuve Villeneuve-en-Montagne Villeneuve-en-Montagne Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Villeneuve-en-Montagne

La marche de Villeneuve Villeneuve-en-Montagne, 29 mai 2022, Villeneuve-en-Montagne. La marche de Villeneuve Villeneuve-en-Montagne

2022-05-29 – 2022-05-29

Villeneuve-en-Montagne Saône-et-Loire Villeneuve-en-Montagne 6-14-18-22 km.

Café offert au départ des 4 circuits.

Ravitaillement à l’arrivée pour le 6 km.

2 ravitaillements au cours des 3 autres circuits ainsi qu’à l’arrivée.

Gratuit pour les mois de 12 ans. hnbordais@orang.fr +33 3 85 96 90 04 6-14-18-22 km.

Café offert au départ des 4 circuits.

Ravitaillement à l’arrivée pour le 6 km.

2 ravitaillements au cours des 3 autres circuits ainsi qu’à l’arrivée.

Gratuit pour les mois de 12 ans. Villeneuve-en-Montagne

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Villeneuve-en-Montagne Autres Lieu Villeneuve-en-Montagne Adresse Ville Villeneuve-en-Montagne lieuville Villeneuve-en-Montagne Departement Saône-et-Loire

La marche de Villeneuve Villeneuve-en-Montagne 2022-05-29 was last modified: by La marche de Villeneuve Villeneuve-en-Montagne Villeneuve-en-Montagne 29 mai 2022 Saône-et-Loire Villeneuve-en-Montagne

Villeneuve-en-Montagne Saône-et-Loire