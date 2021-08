Monchaux-Soreng Monchaux-Soreng Monchaux-Soreng, Seine-Maritime La marche de Sylvie Monchaux-Soreng Monchaux-Soreng Catégories d’évènement: Monchaux-Soreng

Seine-Maritime

La marche de Sylvie Monchaux-Soreng, 28 août 2021, Monchaux-Soreng. La marche de Sylvie 2021-08-28 09:30:00 09:30:00 – 2021-08-28

Monchaux-Soreng Seine-Maritime Monchaux-Soreng Parcours de :

-10 kms (chemins forestiers)

– 5 km (sentiers)

Rendez-vous 9h30 – Départ et retour de la salle des fêtes

Départ vers 10h00

Inscription : 3.00€ (Inclus café et viennoiserie) Manifestation suivi d’un barbecue sur réservation – Ouvert à tous !

Au menu : kir / Barbecue et salade / Fromage / Dessert / Café

Tarifs : 11.00€/Adulte (Boisson non comprise) – 5.00€/Enfant (-10 ans)

Possibilité de plateau repas à emporter sur réservation : 11.00€

Places limitées – Réservations avant le 23 Août 2021

+33 2 35 93 31 27

