La Marche de Saint Joseph Cathédrale Notre-Dame de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Marche de Saint Joseph Cathédrale Notre-Dame de Paris, 16 mars 2019, Paris. La Marche de Saint Joseph

Cathédrale Notre-Dame de Paris, le samedi 16 mars 2019 à 13:15

Nous partirons donc de la paroisse à 13h15, et nous marcherons comme les autres années dans la joie, la prière et la bonne humeur jusqu’à Notre Dame. N’oubliez pas votre participation aux frais de 10€, de vous équiper pour la marche et d’apporter un pique-nique. Une soupe est servie lors du repas partagé. Théophile est à votre disposition à la sortie de la messe pour toute information complémentaire (theonatoss@hotmail.fr) Rejoignez-nous pour ce beau moment rempli de grâces ! A samedi prochain à 13h15 à la suite de Saint Joseph qui nous connecte au Christ ! Nous sommes attendus à Notre Dame de Paris au plus tard à 14h45. Cathédrale Notre-Dame de Paris 6 parvis Notre-Dame – Place Jean-Paul II, 75004 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-03-16T13:15:00 2019-03-16T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cathédrale Notre-Dame de Paris Adresse 6 parvis Notre-Dame - Place Jean-Paul II, 75004 Paris Ville Paris lieuville Cathédrale Notre-Dame de Paris Paris Departement Paris

Cathédrale Notre-Dame de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La Marche de Saint Joseph Cathédrale Notre-Dame de Paris 2019-03-16 was last modified: by La Marche de Saint Joseph Cathédrale Notre-Dame de Paris Cathédrale Notre-Dame de Paris 16 mars 2019 Cathédrale Notre-Dame de Paris Paris Paris

Paris Paris