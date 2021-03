Paris Paris (lieu à venir) Paris La marche de l’avenir Paris (lieu à venir) Paris Catégorie d’évènement: Paris

La jeunesse se meurt.

Il y a deux ans, nous scandions tous les vendredis lors des « grèves internationales pour le climat » qu’un changement total de système économique et démocratique était nécessaire pour éviter le chaos climatique. Rien n’a été fait. Dernier exemple en date, la loi « Climat ». Elle n’est qu’une caution verte pour le gouvernement, qui a abandonné 80% des mesures des travaux de la convention citoyenne pour le climat qui devait en être le socle. Désormais en plus d’être privé.e.s d’un avenir, il nous est difficile de vivre à l’instant présent. Nous sommes esseulé.e.s, nous sombrons dans la précarité et notre santé mentale se détériore, parfois jusqu’à un point de non-retour. Ce vendredi 19 mars, dans le cadre d’une journée internationale de grève pour le climat, nous appelons à nous retrouver dans la rue, pour manifester notre profond désaccord avec les (in)décisions écologiques et sociales de ce gouvernement qui méprise les jeunes. Il ne s’agit là que de l’un des premiers rendez-vous pour sortir de notre solitude et de notre désarroi. Nous souhaiterions qu’il permette de poser les bases de la société écologique à laquelle nous aspirons et de contraindre le « vieux monde » à disparaître pour toujours. Le RDV de la manifestation sera annoncé au moins une semaine avant le jour J. Nous maintiendrons la mobilisation même en cas de confinement. Premières organisations soutiens:

Alternatiba

Solidaires étudiant·es

Ligue des Droits de l’Homme

Université Ouverte

Les Amis de la Terre France

ATTAC

Enseignant·es pour la planète

ANV COP 21

350.org

UNEF

Notre affaire à tous

UNL

MNL

Solidaires

Citoyens pour le climat

ZEA

Notre Maison Brûle

Emancipation

Collective Colleu.r.se.s Féministes Paris ZEA

CLAP

Sciences Po Environnement

Collectif écologiste inter IEP

PSL contre-attaque

Résilience

Paris Queer Antifa

Echo’Logik Bordeaux

Ecophilia Poitiers Plus d’infosv: [https://www.facebook.com/events/1002168563525505/](https://www.facebook.com/events/1002168563525505/)

