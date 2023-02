LA MARCHE BLEUE MAISON D’EN FACE PAR LEO WALK LE CEPAC SILO, 2 mai 2023, MARSEILLE.

LA MARCHE BLEUE MAISON D’EN FACE PAR LEO WALK LE CEPAC SILO. Un spectacle à la date du 2023-05-02 à 20:30 (2023-04-03 au ). Tarif : 35.0 à 39.0 euros.

Adam Concerts (L-R-21-010707/L-R-21-010412) en accord avec Talent Boutique présente ce spectacle Après le remarqué Première Ride, Léo Walk et sa compagnie La Marche Bleue nous invitent à les suivre dans Maison d’en face. L’intimité d’une salle à manger, du mobilier aux courbes oniriques. On y voit des femmes et des hommes y évoluer en vase clos. Les amitiés, les couples, se font et se défont dans la cohabitation. Aux scènes de vie succèdent les scènes de ménage. Maison d’en face est une exploration poétique des sentiments amoureux et amicaux, au travers de situations du quotidien. « L’envie de saisir l’époque dans laquelle nous évoluons, son essence, ses caractéristiques. Dessiner des moments de vie, porter l’attention du public sur ces détails du quotidien qu’on ne remarque plus, sur la beauté et la violence des situations les plus communes, sur la poésie, et la sensibilité de l’intime. » Léo Walk La Marche Bleue : La Marche Bleue est la compagnie de danse créée par le danseur et chorégraphe Léo Walk fin 2018. Léo propose sa vision de la danse, instinctive et singulière qui emprunte aux codes du hip-hop et du contemporain tout en essayant de transmettre un regard organique et poétique. La compagnie regroupe neuf danseurs aux personnalités fortes venus de tous univers : l’électro, le classique, le break, le contemporain… Léo puise dans le vécu de chacun pour donner un relief unique à sa Marche Bleue. Informations, réservations, accès personnes à mobilité réduite : 0491609915

LE CEPAC SILO MARSEILLE 35 Quai du Lazaret Bouches-du-Rhone

Informations, réservations, accès personnes à mobilité réduite : 0491609915

