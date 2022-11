LA MARCHE AUX FLAMBEAUX Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Aude Comme chaque année, la descente de la Cité s’éclaircit aux couleurs des torches enflammées. Venez vivre la fabuleuse marche aux flambeaux en costume médiéval ou en civil, en présence des troupes médiévales et des différents partenaires. Rendez-vous à 18H30 sur le parvis du Pont Levis pour acheter votre flambeau avant le départ (3 €).

Départ 19 H du Pont levis de la Cité, déambulation dans les rues de la ville et arrivée sur la place Carnot à 20h. Flambeaux vendus au profit du Téléthon. La Magie de Noël Carcassonne

