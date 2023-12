La Marcha Studio de l’Ermitage Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris La Marcha Studio de l’Ermitage Paris, 27 janvier 2024, Paris. Le samedi 27 janvier 2024

de 21h00 à 23h30

.Tout public. payant Prévente : 15 EUR

Sur place : 18 EUR

La Marcha a été fondée en 2015 avec le soutien de la Ferme du Buisson, scène nationale de Marne la Vallée. Cet orchestre de salsa de 13 musiciens, basé à Paris, propose uniquement un répertoire de compositions originales. La Marcha remporte avec son premier album « Crónica urbana » le trophée de La Conga au festival Tempo Latino en 2018. En 2021, La Marcha sort son deuxième opus « Mosaico », qui comprend notamment la reprise de « Tous les mêmes » de Stromae. La Marcha prépare actuellement son troisième album (enregistrement prévu pour avril 2024). Aussi, le groupe se fait-il rare en concert, alors ne ratez sous aucun prétexte ce beau rendez-vous au Studio de l’Ermitage ! Gerardo Zuluaga : chant lead Blanca Letelier : chœurs Eloan Haber : chœurs Nicolas Debrie : babybass Cristobal Diaz : piano, direction musicale Guillaume Broquin : timbales, tambour batá Nils Wekstein : congas, tambour batá Philippe Pham Van Tham : bongos, tambour batá Vincent Raymond : trompette Alexandre Welmane : trompette Robin Ducruet : trombone Vincent Renaudineau : trombone Emilie Laroubine : saxophone baryton, flûte traversière Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/la-marcha-1-1 https://www.facebook.com/Studio.de.lErmitage/ https://www.facebook.com/Studio.de.lErmitage/ https://www.billetweb.fr/la-marcha1

